Внаслідок обстрілів Херсона загинула людина, ще трьох госпіталізували

Російські окупанти б'ють по мирних населених пунктах, вбиваючи цивільних людей.
Сьогодні, 21 листопада, внаслідок обстрілів Херсона російськими військами загинула одна людина. Ще троє отримали поранення.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Внаслідок обстрілів російськими терористами Херсону до обласної лікарні доправили 4 особи, які отримали травми. Під час госпіталізації, на жаль, 1 людина померла", - поінформував він.
Також він повідомив, що від обстрілів села Антонівка постраждала жінка, яку також госпіталізували до Херсонської обласної лікарні.
Обстріл Херсона
Сьогодні, 21 листопада, у Херсоні, який нещодавно звільнили від окупантів українські військові, пролунали вибухи. За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, окупанти влучили у цивільну інфраструктуру.
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