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В результате обстрелов Херсона погиб человек, еще трое госпитализированы

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1308
Время на прочтение
1 мин
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В результате обстрелов Херсона погиб человек, еще трое госпитализированы

Российские оккупанты бьют по мирным населенным пунктам, убивая гражданских людей.

Сегодня, 21 ноября, в результате обстрелов Херсона российскими войсками погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", — проинформировал он.

Также он сообщил, что от обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также госпитализировали в Херсонскую областную больницу.

Обстрел Херсона

Сегодня, 21 ноября, в Херсоне, который недавно освободили от оккупантов украинские военные, раздались взрывы. По словам первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
1308
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