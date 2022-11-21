В результате обстрелов Херсона погиб человек, еще трое госпитализированы

Российские оккупанты бьют по мирным населенным пунктам, убивая гражданских людей.
Сегодня, 21 ноября, в результате обстрелов Херсона российскими войсками погиб один человек. Еще трое получили ранения.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В результате обстрелов российскими террористами Херсона в областную больницу доставили 4 человека, получивших травмы. Во время госпитализации, к сожалению, 1 человек скончался", — проинформировал он.
Также он сообщил, что от обстрелов села Антоновка пострадала женщина, которую также госпитализировали в Херсонскую областную больницу.
Обстрел Херсона
Сегодня, 21 ноября, в Херсоне, который недавно освободили от оккупантов украинские военные, раздались взрывы. По словам первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского, оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру.
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