В Херсоне снова раздались мощные взрывы

В Херсоне днем 21 ноября раздались взрывы. Есть разрушение гражданской инфраструктуры.
В Херсоне, который недавно освободили от оккупантов украинские военные, раздаются взрывы. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.
“У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь предоставляется”, — подчеркнул Юрий Соболевский.
Что известно об освобождении Херсона
Украинские военные вошли в город 11 ноября. В то время оккупанты перебрались уже на другой берег Днепра. Такой приказ им предоставил минобороны РФ Шойгу.
Местные жители со слезами на глазах встречали украинских защитников. Уже через несколько дней в город прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Там местные на встрече с ним спели гимн нашего государства.
В то же время спасатели и пиротехники продолжают проводить разминирование территории, оставленной оккупантами.
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