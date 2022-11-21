Кто может заменить диктатора Путина – российский историк рассказал

Кремлевский диктатор Владимир Путин еще осенью 2021 года начал поиски преемника, но неудачи на поле боя омрачают его будущее.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев пока считается самым вероятным претендентом на пост президента Российской Федерации – он представляет самую влиятельную группу российской элиты – "клан чекистов".

Об этом в интервью рассказал российский историк и политический аналитик Валерий Соловей.

"Не все, но большинство силовых фракций ориентируются на этот клан. Их поддерживает даже часть гражданских фракций, хоть и небольшая. Больше никто не смеет и заикнуться о своих амбициях, потому что понимает – если заикнется, это будет последнее, что он скажет. Если ты об этом скажешь сегодня, то завтра ты можешь попасть в какое-нибудь странное ДТП. К примеру, у Стремоусова на теле четыре ножевых раны, но погиб он в результате ДТП", – говорит историк.

По его словам, "повар Путина" и владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин сейчас работает над созданием новой политической партии.

"Пригожин – политик кризисного времени. У него и ресурсы для кризисного времени, и мыслит он в этих категориях. Он пользуется популярностью среди части среднего офицерства. Они говорят, что им нужны такие лидеры. Это делает его и влиятельным, и опасным", — уверен Соловей.

И хотя, по словам эксперта, Пригожин вряд ли станет следующим российским президентом – "так далеко он не уйдет", но сможет повлиять на то, кто станет преемником Путина.

Смена власти в России: мнения экспертов

Публицист и экс-депутат Госдумы Александр Невзоров считает, что в России нет оппозиционных лидеров, которые могли бы возглавить страну после свержения путинского режима. Невзоров также допускает, что Владимир Зеленский мог стать президентом Российской Федерации.

"Возникает черная дыра на месте будущего лидера… При реальном отсутствии лидера на этих просторах не исключено, что Украине придется поделиться. Дело в том, что на очень больших территориях более значимой, более сильной, реальной фигуры и проверенной в деле фигуры, чем Зеленский, не будет", – считает публицист.

Политический аналитик Валерий Соловей считает, что Владимир Путин намерен передать власть. Этот процесс он хочет запустить в этом году, если все будет удачно для него.

"Сейчас претендент номер один – Дмитрий Патрушев (министр сельского хозяйства РФ. – ред.), сын Николая Патрушева. Претендентами, но не столь сильными, как Патрушев, можно рассматривать Мишустина и Собянина. Может, кто еще хочет, но эти люди будут сейчас об этом молчать для сохранения жизни и свободы", – заявил Соловей.

Аналитик Алексей Йижак говорит, что наиболее вероятный сценарий смены власти в Российской Федерации может быть такой, как был во время распада Советского Союза: первоначально управляемая смена власти и политики, которая в силу ряда обстоятельств выйдет из-под контроля.

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