Мир теряет высокосную секунду: что будет дальше

Страны-члены международного договора, регулирующего науку и стандарты измерений, проголосовали за отмену высокосной секунды до 2035 года.

Об этом пишет The New York Times.

Голосование проходило в пятницу, 18 ноября, во французском Версале. В сообщении отмечается, что мировые метрологи почти 20 лет ждали отмены дополнительной секунды.

По словам главы отдела времени BIPM Патриции Тавелла, это решение можно назвать "историческим". Оно позволит обеспечить непрерывное течение времени без разрывов, которые сегодня называют нерегулярными дополнительными секундами.

Долгое время секунды измеряли астрономы, анализирующие скорость вращения Земли. Однако все изменилось с появлением атомных часов, основанных на вычислении частоты атомов. В результате наступила новая эра более точного хронометража, пишет Science Alert.

Однако это привело к тому, что два часа, к сожалению, не синхронизировались. И чтобы исправить это, последние полвека к часам периодически добавлялись высокосные секунды, которые использовали, чтобы компенсировать разрыв между точным атомным временем и более медленным вращением Земли.

Для большинства людей на Земле дополнительные секунды незаметны, однако они оказывают значительное влияние на работу некоторых систем, требующих точного и непрерывного течения времени, например, спутниковой навигации, телекоммуникаций, программного обеспечения, космических путешествий и даже торговли.

Первая высокая секунда была добавлена 30 июня 1972 года. О колебаниях продолжительности суток было известно еще в XIX веке, однако только благодаря изобретению атомных часов в 1949 году ученые смогли точно измерить разницу между земным и астрономическим временем. Последний раз высокосная секунда добавлялась в заключительный день 2008 года.

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