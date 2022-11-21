Світ втрачає високосну секунду: що буде далі

Країни-членкині міжнародного договору, що регулює науку та стандарти вимірів, проголосували за скасування високосної секунди до 2035 року

Про це пише The New York Times.

Голосування відбувалося у п'ятницю, 18 листопада, у французькому Версалі. У повідомленні зазначається, що світові метрологи майже 20 років очікували скасування додаткової секунди.

За словами очільниці відділу часу BIPM Патриції Тавелла, це рішення можна назвати "історичним". Воно дозволить забезпечити безперервну течію часу без розривів, які сьогодні називають нерегулярними додатковими секундами.

Довгий час секунди вимірювали астрономи, що аналізують швидкість обертання Землі. Однак усе змінилося з появою атомного годинника, який заснований на обчисленні частоти атомів. В результаті настала нова ера точнішого хронометражу, пише Science Alert.

Однак це призвело до того, що два часи, на жаль, не синхронізували. І щоб виправити це, останні півстоліття до годинника періодично додавалися високосні секунди, які використовували, щоб компенсувати розрив між точним атомним часом і повільнішим обертанням Землі.

Для більшості людей на Землі додаткові секунди непомітні, проте вони значно впливають на роботу деяких систем, що потребують точного та безперервного перебігу часу, наприклад, супутникової навігації, телекомунікацій, програмного забезпечення, космічних подорожей і навіть торгівлі.

Перша високосна секунда була додана 30 червня 1972 року. Про коливання тривалості доби було відомо ще у XIX столітті, однак тільки завдяки винаходу атомного годинника у 1949 році вчені змогли точно виміряти різницю між земним та астрономічним часом. Останній раз високосна секунда додавалася в заключний день 2008 року.

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