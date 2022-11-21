Пакувальні матеріали для продукції Mars стали більш екологічними

Продукція брендів WHISKAS®, SHEBA®, CATSAN™ і PERFECT FIT™ отримала нове паковання, придатне для вторинного використання, переробки чи компостування. Таким чином, компанії Mars вдалося відмовитися від 480 тонн пластику на рік, замінивши його на папір та інші екологічні матеріали.

Пластикові мініпакети корму для тварин SHEBA® та PERFECT FIT™ на європейському ринку поступилися місцем паперовому пакованню. Натуральний некрейдований папір має сертифікат FSC — міжнародної організації Forest Stewardship Council®, яка слідкує за відповідальним користуванням лісовими ресурсами. Компанія Mars запевняє, що паперова упаковка зберігає всі якості, притаманні пластику, зокрема стабільну герметизацію. Водночас вона може перероблятися повторно. Окрім того, на деяких ринках Європи пластикові пакети для сухого корму WHISKAS® було замінено на картонні коробки, а у Франції бренд наповнювачів для котячих туалетів CATSAN™ прибрав зі своєї упаковки кілька шарів пластику.

За словами компанії Mars, усе вищезазначене допомагає надавати більш екологічні варіанти власникам тварин, що шукають способи скоротити використання пластику й зберегти довкілля. «Ми раді запропонувати інноваційні рішення для власників домашніх тварин, яким важливий не лише високоякісний та смачний корм, але й зменшення впливу на навколишнє середовище», — зазначила Гелен Воррен-Пайпер, директорка з розвитку Mars Pet Nutrition Europe.

Інша ініціатива компанії полягає в повній відмові від пакування товарів. У партнерстві з гіпермаркетом Carrefour у Франції Mars тестує оптовий продаж сухих кормів та ласощів для котів PERFECT FIT™, CATISFACTIONS™ і WHISKAS®. Спеціальні дозатори допомагають споживачам наповнювати продуктом одноразові або багаторазові контейнери. Окрім скорочення відходів від упаковки, оптовий продаж надає покупцям додаткові переваги, зокрема можливість придбати саме ту кількість корму, яку необхідно.

Дізнатися більше про те, як компанія Mars використовує екологічне паковання, можна за посиланням.