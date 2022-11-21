Сервісні центри МВС переходять на новий графік роботи від 22 листопада: деталі

У регіональних та головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним.

Від вівторка, 22 листопада, сервісні центри МВС переходять на новий робочий графік.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Тепер сервісні центри працюватимуть від вівторка до суботи включно. Вихідні – понеділок, неділя.

Години прийому:

у будні – від 08:00 до 17:00 без обідньої перерви;

у суботу – від 08:00 до 15:45 без обідньої перерви.

Прийом громадян у сервісних центрах здійснюється:

за попереднім записом онлайн,

у порядку "живої" черги, що регулюється талонами з терміналу, встановленому в сервісному центрі.

При цьому у регіональних та Головному сервісних центрах МВС графік роботи залишається незмінним - понеділок-четвер від 09:00 до 18:00; п’ятниця – від 09:00 до 16:45.

Нагадаємо, у Головному сервісному центрі МВС нагадали, які потрібні документи задля виїзду за кордон на авто.

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