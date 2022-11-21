Дженнифер Лопес восхитила нежными объятиями с Беном Аффлеком

Исполнительница Дженнифер Лопес показала, какая идиллия царит в их отношениях с голливудским актером Беном Аффлеком.

Влюбленные летом поженились и продолжают наслаждаться друг другом, правда, в статусе мужа и жены. Парочка не стесняется демонстрировать свои чувства на публике.

В фотоблоге Джей Ло опубликовала милый ролик, где она сидит рядом с Беном. На видео радостные влюбленные обнимают друг друга и дарят поклонникам свою улыбку.

Дженнифер и Бен были парой в начале 2000-х годов. Впрочем, тогда отношения влюбленных не прошли проверку на крепость. Но 17 лет спустя их чувства восстановились с новой силой.

Бен Аффлек в молодости, а рядом с ним Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Недавно Дженнифер рассказала, как им с Беном удалось сохранить теплые отношения и снова начать встречаться, а потом вообще сыграть сказочную свадьбу, о которой они мечтали 20 лет назад.

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