Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дженнифер Лопес восхитила нежными объятиями с Беном Аффлеком

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1393
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дженнифер Лопес восхитила нежными объятиями с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Певица порадовала поклонников семейным контентом.

Исполнительница Дженнифер Лопес показала, какая идиллия царит в их отношениях с голливудским актером Беном Аффлеком.

Влюбленные летом поженились и продолжают наслаждаться друг другом, правда, в статусе мужа и жены. Парочка не стесняется демонстрировать свои чувства на публике.

В фотоблоге Джей Ло опубликовала милый ролик, где она сидит рядом с Беном. На видео радостные влюбленные обнимают друг друга и дарят поклонникам свою улыбку.

Дженнифер и Бен были парой в начале 2000-х годов. Впрочем, тогда отношения влюбленных не прошли проверку на крепость. Но 17 лет спустя их чувства восстановились с новой силой.

Бен Аффлек в молодости, а рядом с ним Дженнифер Лопес / © Getty Images
Бен Аффлек в молодости, а рядом с ним Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Недавно Дженнифер рассказала, как им с Беном удалось сохранить теплые отношения и снова начать встречаться, а потом вообще сыграть сказочную свадьбу, о которой они мечтали 20 лет назад.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1393
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация