Дженніфер Лопес замилувала ніжними обіймами з Беном Аффлеком

Виконавиця Дженніфер Лопес показала, яка ідилія панує у їхніх стосунках з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Закохані влітку одружилися та продовжують насолоджуватися одне одним, щоправда, у статусі чоловіка та дружини. Парочка не соромиться демонструвати свої почуття на публіці.

Так, у фотоблогу Джей Ло опублікувала милий ролик, де вона сидиться поруч з Беном. На відео радісні закохані обіймають одне одного та дарують прихильникам свою усмішку.

Зазначимо, Дженніфер та Бен були парою на початку 2000-х років. Утім, тоді стосунки закоханих не пройшли перевірку на міцність. Та через 17 років їхні почуття відновилися з новою силою.

Бен Аффлек у молодості, а поруч з ним Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нещодавно Дженніфер розповіла, як їм з Беном вдалося зберегти теплі стосунки та знову почати зустрічатися, а згодом взагалі зіграти казкове весілля, про яке вони мріяли 20 років тому.

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