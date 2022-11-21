У Польщі лунатимуть сирени: коли і в яких містах

У Польщі планують випробувати системи оповіщення населення про небезпеку, тому у деяких містах лунатимуть сирени.

Про це повідомляють ЗМІ Польщі з посиланням на пресслужбу Сілезького воєводства.

Зазначається, що на всій території Сілезького воєводства проводитимуть навчання ефективності сирен оповіщення від 9:00 до 13:00 у вівторок, 22 листопада.

Також читайте Польща готова розмістити біля кордону з Україною ППО Patriot, яку запропонувала Німеччина

"22 листопада 2022 року від 9.00 до 13.00 відбудеться воєводська перевірка працездатності сирен оповіщення, що використовуються в системі оповіщення та оповіщення населення. Під час спрацьовування сигнальних сирен лунає сигнал тривоги - безперервний звук тривалістю 3 хвилини", - пишуть польські ЗМІ.

Процедуру в окремих повітах і містах запустять відповідні підрозділи після отримання повідомлення від Воєводського центру управління кризовими ситуаціями.

"Мета навчання – перевірити роботу сирени в умовах, максимально наближених до реальних", - пишуть тамтешні ЗМІ.

Центром і найбільшим містом С ілезького воєводства є Катовиці. Також до нього належать такі міста: Ченстохова, Сосновець, Гливиці, Битом, Хожув, Цешин, Тарновські Гури тощо.

Нагадаємо, голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра попереджав, що після падіння ракети у Пшевудові жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримуватимуть попередження про роcійські атаки на Україну.

Крім того, вже кілька тижнів польські правоохоронці перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце. Тамтешня влада переконує, що йдеться про сценарії, які не повинні відбутися, але до яких потрібно бути готовими.

Читайте також: