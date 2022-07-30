В Москві пролунав сигнал повітряної тривоги: що сталося (відео)

Вдень 30 липня мешканців одного зі столичних районів Москви неабияк налякав сигнал повітряної тривоги, який тривав понад 20 хв.

Мешканці Москви, які не звикли чути подібні звуки, почали відразу скаржитися у відповідні служби.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними видання Baza, систему екстреного оповіщення було ввімкнено з чиєїсь необережності. Запевняють, що жодної реальної небезпеки не було. Співробітники МНС не відразу змогли її вимкнути, на це їм потрібно було понад 20 хв.

Зауважимо, востаннє у Москві лунали сирени 20 липня. Тоді сигнал повітрянної тривоги вмикали, щоб нібито перевірити "готовність систем оповіщення" на видок надзвичайних ситуацій, у тому числі природного та техногенного характеру. Це була перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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