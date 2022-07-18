У Москві лунатимуть сирени: що сталося

У Росії цього тижня увімкнуть сирени.

Зокрема, сирени лунатимуть у Москві 20 липня.

Про це інформує пропагандистське російське видання, яке підтримується диктаторською владою РФ, "РИА Новости".

Сирени, як переконують, будуть плановими. Таким чином, у російській столиці хочуть перевірити "готовність систем оповіщення" на видок надзвичайних ситуацій, у тому числі природного та техногенного характеру.

"У Москві в середу, 20 липня, від 10.40 до 12.00 ( за російським часом) планово перевірять систему оповіщення. У різних районах міста пролунають сигнали сирен та запрацюють гучномовці зі словами "Увага всім!". Перевірка триватиме не більше однієї хвилини", - повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Як уточнили на сайтах мера та уряду Москви, також перевірятимуть систему оповіщення в ефірі теле- та радіоканалів.

Зазначимо, що це перша перевірка сирен у Москві за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, у Москві сформували полк, який набирає найманців на війну з Україною.

Як повідомлялося, Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

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