Шведський бренд H&M йде з російського ринку

Компанія H&M вирішила поступово згорнути свою діяльність у Росії.
Торговельна мережа H&M вирішила припинити діяльність у Росії. Так, компанія поступово закриватиме бізнес в РФ. Перед виходом вона планує розпродати товари, що залишилися.
Про це йдеться у повідомленні на сайті H&M Group.
"Враховуючи поточні операційні виклики та непередбачуване майбутнє, компанія сьогодні оголошує, що вирішила розпочати процес згортання бізнесу в країні", - повідомляє компанія.
H&M Group працювала в Росії від 2009 року.
Компанія відкриє фізичні магазини на обмежений період часу, щоб продати залишки продукції у Росії.
Нагадаємо, KFC і Pizza Hut остаточно покидають Росію.
Читайте також:
- Елітна косметика із кремів для корів: у Росії продовжують демонструвати дива імпортозаміщення
- Косметична мережа Lush йде з ринку РФ
- Volkswagen ліквідує виробництво одного з двох заводів у Росії