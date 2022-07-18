Шведський бренд H&M йде з російського ринку

Компанія H&M вирішила поступово згорнути свою діяльність у Росії.

Торговельна мережа H&M вирішила припинити діяльність у Росії. Так, компанія поступово закриватиме бізнес в РФ. Перед виходом вона планує розпродати товари, що залишилися.

Про це йдеться у повідомленні на сайті H&M Group.

"Враховуючи поточні операційні виклики та непередбачуване майбутнє, компанія сьогодні оголошує, що вирішила розпочати процес згортання бізнесу в країні", - повідомляє компанія.

H&M Group працювала в Росії від 2009 року.

Компанія відкриє фізичні магазини на обмежений період часу, щоб продати залишки продукції у Росії.

Нагадаємо, KFC і Pizza Hut остаточно покидають Росію.

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