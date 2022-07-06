KFC і Pizza Hut остаточно покидають Росію

Американська компанія Yum! Brands, Inc., яка є власницею брендів KFC і Pizza Hut, заявила про остаточний вихід з Росії.
Yum! Brands, Inc. передала право власності на свої активи компанії держави-окупантки.
Про це йдеться у повідомленні Yum! Brands, Inc.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України ця американська компанія припинила роботу всіх ресторанів у державі-агресорці. Також Yum! Brands, Inc. припинила інвестиції у розвиток своїх закладів у Росії, передавши ці кошти на гуманітарні питання.
"Після завершення транзакції KFC Yum! Brands має намір повністю вийти з Росії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після того, як McDonald's пішов з російського ринку через війну в Україні, в Росії заявили, що створять свій аналог цієї мережі швидкого харчування. Однак попри потуги росіян, у них все вийшло, як завжди.
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