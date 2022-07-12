Косметична мережа Lush йде з ринку РФ

Станом на 11 липня у компанії залишається 27 точок продажів у Росії.

Британська косметична мережа Lush планує закрити всі магазини в Росії через проблеми з поставками товарів.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Британський офіс зупинив роботу з російським партнером ще у березні, остання куплена партія так і не була ввезена до РФ і застрягла у Ризі.

"Власник російського бізнесу британської косметичної мережі Lush планує закрити всі магазини, що залишилися в РФ. Він змушений піти на цей крок, тому що не зміг організувати постачання до країни навіть через паралельний імпорт", - йдеться у повідомленні.

Косметична мережа Lush працює на російському ринку від 2001 року. До початку вторгнення РФ в Україну під брендом Lush у Росії працювало майже 50 магазинів. За даними на 11 липня, у компанії залишається відкритими 27 точок продажів.

Власник мережі планує на якийсь час зберегти лише онлайн-магазин, через який будуть розпродані складські запаси.

Lush – косметична компанія, яка відома своїм принципом етичності, а також косметичною продукцією (мило, креми, засоби для ванни та багато іншого), що виготовляється вручну з натуральних компонентів і не тестується на тваринах.

Нагадаємо, шведська компанія з виробництва техніки Electrolux припиняє свою діяльність в Росії та продає бізнес місцевому менеджменту.

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