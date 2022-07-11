Виробник побутової техніки Electrolux йде з Росії

Шведська компанія з виробництва техніки Electrolux припиняє свою діяльність в Росії та продає бізнес місцевому менеджменту.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

"Після результатів оцінки, що свідчать про те, що продовження бізнесу в Росії в поточній ситуації неможливе, Electrolux Professional припиняє свою діяльність в країні", - йдеться у повідомленні.

Як заявив президент і генеральний директор компанії Альберто Заната, Electrolux дотримується всіх санкцій і в умовах так званої "спецоперації" Росії в України більше не зможе продавати свою продукцію в РФ.

Зазначається, що в Росії штат Electrolux налічує 25 співробітників, продажі в країні за 2021 рік склали близько 1% від загального обсягу.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 138-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції. Санкційних пакетів наразі вже ухвалено шість, на черзі сьомий пакет.

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