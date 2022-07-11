"Альфа-Банк" змінив назву

Англійською банк тепер буде йменуватися Joint Stock Company Sense Bank.

"Альфа-Банк Україна" змінює назву на "Сенс Банк", про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Про це пише Finclub.

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"Повне найменування українською мовою: акціонерне товариство "Сенс Банк", — йдеться в листі кредитної установи. Англійською банк тепер буде йменуватися Joint Stock Company Sense Bank".

Після накладання санкцій на російських акціонерів "Альфа-Банка", НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним їх представником болгарського економіста та ексдержавного діяча Сімеона Дянкова.

"Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії", - заявив Дянков.

У рейтингу життєздатності банків від Mind за підсумками 2021 року "Альфа-Банк" отримав "чотири зірки", що засвідчили стабільний рівень життєздатності банку.

"Альфа" посідав шосте місце серед українських банків за розміром активів та одинадцяте за показником фінансового "здоров'я". Станом на 01.01.2021 року обсяг активів банку складав 97,5 млрд грн, що на 35,6% перевищує показники минулого року.

Нагадаємо, уряд Японії ухвалив рішення про замороження активів найбільшого банку Росії "Сбербанку", а також найбільшого приватного банку “Альфа-Банку” за агресію РФ проти України.

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