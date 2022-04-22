Збанкрутувала дочірня компанія російського "Альфа-банку"

Центральний суд Амстердама 22 квітня визнав банкрутом дочірню компанію російського "Альфа-банку", що перебуває під санкціями США, – Amsterdam Trade Bank.

Суд також змусив Центральний банк Нідерландів активувати схему гарантування вкладів для власників рахунків.

Про це пише CNN.

Власникам рахунків в ATB покриють їхні кошти голландською схемою гарантування депозитів до максимум 10 тис. євро на особу. АТВ обслуговував 23 тис. приватних клієнтів. Повна сума, гарантована схемою, становить близько 700 млн євро.

Нагадаємо, 6 квітня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження "повних блокувальних санкцій" проти "Альфа-банку" – найбільшого приватного банку Росії. В межах цих санкцій було заблоковано шість дочірніх компаній, зокрема й ATB, за те, що вони перебувають у власності або під контролем "Альфа-Банку", або за те, що вони діяли чи могли діяти від імені "Альфа-Банку" прямо чи опосередковано.

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