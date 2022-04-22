"Лопнула" из-за санкций: в Нидерландах признали банкротом "дочьку" российского "Альфа-банка"

Центральный суд Амстердама 22 апреля признал банкротом дочернюю компанию российского "Альфа-банка", находящегося под санкциями, – Amsterdam Trade Bank.

Суд также вынудил Центральный банк Нидерландов активировать схему гарантирования вкладов для владельцев счетов.

Об этом пишет CNN.

Владельцам счетов в ATB покроют их средства голландской схемой гарантирования депозитов до максимум 10 тыс. евро на человека. АТВ обслуживал 23 тыс. частных клиентов. Полная сумма, гарантированная схемой, составляет около 700 млн. евро.

Напомним, 6 апреля Министерство финансов США объявило о введении "полных блокировочных санкций" против "Альфа-банка" – крупнейшего частного банка России. В рамках этих санкций было заблокировано шесть дочерних компаний, в том числе ATB, за то, что они находятся в собственности или под контролем "Альфа-Банка", или за то, что они действовали или могли действовать от имени "Альфа-Банка" прямо или опосредованно.

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