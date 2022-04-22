В Киеве в Пасхальную ночь сократят комендантский час

Комендантский час для киевлян в Пасхальную ночь продлится с 23:00 до 5:00. Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

В Киеве и Киевской области комендантский час в ночь с 23 на 24 апреля будет действовать с 23 до 5 часов.

Об этом сообщил киевский городской глава Виталий Кличко.

"Для безопасности граждан и предотвращения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы, 23 апреля, на воскресенье, 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 (воскресенья). Богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции", — отметил он.

Киевский городской глава призвал граждан соблюдать правила комендантского часа и праздновать Пасху безопасно.

Ранее СБУ предупредила украинцев: российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях относительно верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

СБУ предостерегает о возможных провокациях России в Пасху и советует воздержаться от скоплений в храмах

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