Jerry Heil и Alina Pash спели "Путин – х*йло" в Вильнюсе – видео

22 апреля в Литве проходил благотворительный концерт, где собирали средства для помощи украинцам.

В частности, на концерте спели Сергей Бабкин, Jerry Heil и Alina Pash.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Также артисты играли возле Ратуши в Вильнюсе на рояле, украшенном сине-желтыми лентами и цветами. В частности, Яна и Алина спели "Путин – х*йло".

Кроме того, звезды успокаивали пришедших украинцев, чтобы они не переживали и немного расслабились — ведь быть далеко от дома — сложно, нелегко переживать все это на чужой, хотя и очень гостеприимной литовской земле.

Накануне там же на площади возле Ратуши собралось сотни людей, которые вышли с просьбой и требованием спасти город Мариуполь – помочь жителям города, защитникам и, конечно же, мариупольским детям. На митинг пришли люди с игрушками в память о каждом убитом украинском ребенке, принесли с собой лампадки и поставили их на лестнице, объясняя при этом своим детям, почему это важно и почему нужно напоминать миру о необходимости спасения детей. Среди прочих здесь были и дети из Мариуполя, которых родителям удалось увезти раньше.

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Заметим, что страны Балтии первыми в Европе отказались от российских энергоносителей. В Литве — депутаты предложили сделать 9 мая Днем памяти жертв геноцида в Украине. А Латвия и Эстония уже, на законодательном уровне, признали военные преступления России в Украине геноцидом.

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