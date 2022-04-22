Jerry Heil та Alina Pash заспівали "Путін – х*йло" у Вільнюсі – відео

22 квітня у Литві відбувався благодійний концерт, де збирали кошти для допомоги українцям.

Зокрема, на концерті заспівали Сергій Бабкін, Jerry Heil та Alina Pash.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Також вони грали біля Ратуші у Вільнюсі на роялі прикрашеному синьо-жовтими стрічками та квітами. Зокрема, Яна та Аліна заспівали "Путін – х*йло".

Також зірки заспокоювали українців, які прийшли, аби вони не переживали та трохи розслабилися - адже бути далеко від дому - складно, нелегко переживати все це на чужій, хоча і дуже гостинній литовській землі.

Напередодні там же на площі біля Ратуші зібралося сотні людей, які вийшли з проханням та вимогою врятувати місто Маріуполь - допомогти жителям міста, захисникам і, звісно ж, маріупольським дітям. На мітинг прийшли люди з іграшками в пам’ять про кожну вбиту українську дитину, принесли з собою лампадки і поставили їх на сходах, пояснюючи при цьому своїм дітям, чому це важливо і чому потрібно нагадувати світу про необхідність порятунку дітей. Серед інших тут були і діти з Маріуполя, яких батькам вдалося вивезти раніше.

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Зауважимо, країни Балтії першими у Європі відмовилися від російських енергоносіїв. У Литві - депутати запропонували зробити 9-те травня Днем пам’яті жертв геноциду в Україні. А Латвія та Естонія - уже, на законодавчому рівні, визнали воєнні злочини Росії в Україні геноцидом.

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