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Тіна Кароль заспівала гімн України а капела у Венеції – відео

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Тіна Кароль заспівала гімн України а капела у Венеції – відео

Пресслужба Тіни Кароль

Артистка виступила на відкритті виставки про Україну.

Відома українська співачка Тіна Кароль заспівала гімн України у Венеції.

Артистка завітала на відкриття виставки "Це Україна: Захищаючи свободу", яка входить до офіційної супутньої програми Беліоналле (La Biennale di Venezi).

© Пресслужба Тіни Кароль
Пресслужба Тіни Кароль

"Голос мистецтва завжди чути по всьому світу. Українські митці виступають єдиним фронтом у боротьбі за культурну спадщину своєї Батьківщини. Слава Україні", - сказала Тіна Кароль. 

На виставці представлені роботи Євгенії Білорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко, які продовжують жити та працювати в Україні, попри розв'язану Росією війну. Українські художниці та художники представлені разом із міжнародними колегами-друзями України. Серед представлених авторок та авторів Марина Абрамович, Олафур Еліассон, Демієн Герст та Такаші Муракамі.

© Пресслужба Тіни Кароль
Пресслужба Тіни Кароль

Її організували PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука за підтримки ОП України та Мінкульту.

Нагадаємо, Вакарчук показав квітучу Україну у проникливому кавері на хіт UA So Beautiful. Всі кошти з треку підуть на благодійну допомогу.

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