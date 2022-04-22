Тіна Кароль заспівала гімн України а капела у Венеції – відео

Артистка виступила на відкритті виставки про Україну.

Відома українська співачка Тіна Кароль заспівала гімн України у Венеції.

Артистка завітала на відкриття виставки "Це Україна: Захищаючи свободу", яка входить до офіційної супутньої програми Беліоналле (La Biennale di Venezi).

Пресслужба Тіни Кароль

"Голос мистецтва завжди чути по всьому світу. Українські митці виступають єдиним фронтом у боротьбі за культурну спадщину своєї Батьківщини. Слава Україні", - сказала Тіна Кароль.

На виставці представлені роботи Євгенії Білорусець, Нікіти Кадана та Лесі Хоменко, які продовжують жити та працювати в Україні, попри розв'язану Росією війну. Українські художниці та художники представлені разом із міжнародними колегами-друзями України. Серед представлених авторок та авторів Марина Абрамович, Олафур Еліассон, Демієн Герст та Такаші Муракамі.

Пресслужба Тіни Кароль

Її організували PinchukArtCentre та Фонд Віктора Пінчука за підтримки ОП України та Мінкульту.

Нагадаємо, Вакарчук показав квітучу Україну у проникливому кавері на хіт UA So Beautiful. Всі кошти з треку підуть на благодійну допомогу.

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