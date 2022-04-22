Тина Кароль спела гимн Украины а капелла в Венеции – видео

Артистка выступила на открытии выставки об Украине.
Известная украинская певица Тина Кароль спела гимн Украины в Венеции.
Артистка посетила открытие выставки "Это Украина: Защищая свободу", которая входит в официальную сопутствующую программу Белионалле (La Biennale di Venezi).
"Голос искусства всегда слышен по всему миру. Украинские художники выступают единственным фронтом в борьбе за культурное наследие своей Родины. Слава Украине", — сказала Тина Кароль.
На выставке представлены работы Евгении Белорусец, Никиты Кадана и Леси Хоменко, которые продолжают жить и работать в Украине, несмотря на развязанную Россией войну. Украинские художницы и художники представлены вместе с международными коллегами-друзьями Украины. Среди представленных авторов Марина Абрамович, Олафур Элиассон, Дэмиен Герст и Такаши Мураками.
Ее организовали PinchukArtCentre и Фонд Виктора Пинчука при поддержке ОП Украины и Минкульта.
Напомним, Вакарчук показал цветущую Украину в проницательном кавере на хит UA So Beautiful. Все средства с трека пойдут на благотворительную помощь.
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