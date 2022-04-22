В Винницкой области меняется время комендантского часа

В Винницкой области изменили продолжительность комендантского часа, который был введен в Украине с началом военного положения.
С субботы, 23 апреля, комендантский час в регионе увеличится. Теперь она будет действовать с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.
"Прошу верующих ответственно отнестись к требованиям военного положения во время празднования Пасхи в воскресенье, 24 апреля. И не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнул он.
К слову, сейчас в Винницкой области комендантский час длится с 22:00 до 06:00.
Следует заметить, что на Пасху ночь в области ограничения не ослабили и комендантский час не отменили. К примеру, так поступили в Хмельницкой и Львовской областях.
Напомним, уже третий год христиане восточного и западного обрядов не могут полноценно освятить пасхальные корзины в церквях. Предыдущие годы из-за ограничений, связанных с ковригом, в этом году из-за войны. Стоит ли идти в церковь в этом году, как будут проходить богослужения, какой погода будет на Пасху – в материале ТСН.ua.
Читайте также:
- "Пасха" или "Пасха", "кулич" или "пасха": как говорить правильно
- Песни о Пасхе на украинском языке: красивая подборка для детей
- Как создать писанки и пасхальные яйца своими руками: топ-20 способов