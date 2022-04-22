У Вінницькій області змінюється час комендантської години

У Вінницькій області змінили тривалість комендантської години, яку ввели в Україні з початком воєнного стану.

Від суботи, 23 квітня, комендантська година в регіоні збільшиться. Тепер вона буде діяти від 23.00 до 5.00.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державнї адміністрації Сергій Борзов.

"Прошу вірян відповідально поставитися до вимог воєнного стану під час відзначення Великодня у неділю, 24 квітня.

І не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосив він.

До слова, зараз у Вінницькій області комендантська година триває від 22:00 до 06:00.

Слід зауважити, що на Великодню ніч в області обмеження не послабили і комендантську годину не скасували. До прикладу, так зробили у Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, вже третій рік поспіль християни східного та західного обрядів не можуть повноцінно освятити великодні кошики у церквах. Попередні роки через обмеження, пов'язані з ковідом, цього року через війну. Чи варто йти до церкви цього року, як відбуватимуться богослужіння, якою погода буде на Великдень - у матеріалі ТСН.ua.

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