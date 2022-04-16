Як створити писанки та крашанки своїми руками: топ-20 способів

За традицією, яка існувала ще у наших предків, фарбувати яйця починали в Чистий четвер. Вважалося, що писанка і крашанка - ідеальний подарунок близьким та друзям, а тому їх намагалися зробити якомога яскравішими, додати особливий сенс.ТСН.ua пропонує топ-20 способів, які допоможуть розфарбувати писанки та крашанки своїми руками.
Корисні поради, які допоможуть розфарбувати яйця
- Якщо ви хочете, щоб фарба лягала рівно, перед тим, як варити яйця, їх потрібно протерти спиртом.
- Яйця можуть лопнути під час варіння, щоб цього не сталося - додайте в воду кілька ложок солі.
- Якщо збираєтесь фарбувати писанки з дітьми, краще не використовувати хімічних барвників. Натуральні також допоможуть створити яскраві кольори - для цього підійде лушпиння цибулі, сік буряка тощо.
- Щоб писанки блищали після фарбування, потрібно натерти їх рослинною олією.
Писанки та крашанки: топ-20 ідей
Якщо ви вирішили створити писанки для дітей чи пофарбувати крашанки разом з малечею, дуже важливо використовувати натуральні інгредієнти. Як розфарбувати крашанки та писанки своїми руками? Використовуйте такі ідеї:
- Лушпиння цибулі - найпопулярніший і найпростіший спосіб фарбування яєць. "Фарбу" можна без проблем приготувати вдома навіть з маленькими дітьми. Для цього потрібно півгодини проварити велику кількість лушпиння у воді, відставити і дати настоятися. Потім покласти всередину сирі яйця і зварити їх до готовності. Щоб колір вийшов темнішим потрібно брати більше лушпиння, а якщо ви хочете світліші крашанки - менше.
- Кропива та шпинат - щоб отримати крашанки зеленого кольору варто проварити в відварі цих трав. Чим більша їх концентрація, тим яскравішим вийде колір.
- Куркума - якщо ви хочете отримати жовті крашанки, яйця потрібно варити в саме у гарячій воді з додаванням великої кількості куркуми.
- Фіалки з лимонною кислотою - залийте квіти фіалки гарячою водою та залиште відвар на декілька годин. Потім покладіть всередину яйця на ніч. Вони стануть фіолетового кольору. А якщо ви хочете отримати лавандові крашанки - додайте до відвару кілька крапель лимонного соку.
- Шкаралупа волоського горіха - відварюючи яйця в гарячій воді зі шкаралупою волоського горіха, ви отримаєте коричневі чи світло-бежеві крашанки.
- Журавлиний сік - потрібно видавити сік, відварити в ньому яйця, а потім залишити їх в відварі на ніч. Отримаєте рожеві крашанки.
- Листя червоної капусти - сині крашанки або писанки з синіми узорами можна отримати, якщо натерти яйця листям червоної капусти.
- Мелена кава - коричневі чи бежеві крашанки виходять, якщо проварити яйця в відварі з меленої кави.
- Рис, гречка чи інша крупа - щоб створити писанки з цятками, потрібно обваляти яйця в рисі чи іншій крупі, загорнути в марлю, а потім пофарбувати в будь-якому барвнику.
- Листочки петрушки, кропу - якщо загорнути яйце в листочки, покласти в звичайну нову панчоху та відварити у лушпинні цибулі, вийдуть цікаві писанки з орнаментами.
- Шовк з оцтом - популярні сьогодні "шовкові" писанки можна створити, якщо загорнути яйце в шматок шовку, закріпити голками і проварити в оцеті.
- Гумки для волосся - якщо ви хочете отримати писанки в смужки, варто надягнути на яйця гумки для волосся і пофарбувати в будь-який барвник.
- Цукрова пудра - щоб нанести на вже пофарбоване яйце білі візерунки, можна використати цукрову пудру, яку потрібно розвести у воді (до утворення густої суміші). Нанесіть на крашанки візерунки за допомогою звичайного кондитерського шприца.
- Віск - щоб створити справжні писанки, потрібно розтопити воскову свічку, взяти сірника і нанести воском на вже відварені яйця візерунок. Потім опустити яйця в фарбу (не гарячу, щоб віск не розплавився), щоб зафарбувати чисті ділянки. Пізніше віск можна зішкребти чи нагріти над запаленою свічкою та потім витерти.
- Голки чи інші гострі предмети - нацарапавши голкою чи іншим гострим предметом на пофарбованому яйці візерунки, ви отримаєте писанки-царапанки.
- Акрилові фарби - на вже відварені яйця можна нанести кілька цяток розведеними у воді акриловими фарбами, а потім дати їм висохнути. Вийдуть цікаві і унікальні писанки.
- Пасхальна глазурована посипка - такі писанки для дітей стануть окремим видом творчості. Яйця потрібно відварити, нанести на шкаралупку клей, а потім покласти в яскраву посипку. Обов'язково дайте висохнути. Увага - такі писанки не можна вживати в їжу.
- Дитячі маркери на водній основі - такими нешкідливими дитячими маркерами можна намалювати будь-які візерунки. Щоб малюнок вийшов акуратним, можна спочатку нанести його олівцем.
- В'язані "костюмчики" - якщо ви вмієте в'язати, можна зв'язати для відварених яєць "костюмчики" у вигляді кошенят, курчат, зайчиків, овець.
- Малюнки з лушпиння цибулі - можна створити абстрактний малюнок. Для цього потрібно обгорнути яйця в лушпиння цибулі, а потім загорнути в марлю. Проваріть в будь-якому барвнику і у вас вийдуть цікаві писанки з візерунками.
А ось ще кілька цікавих ідей, як зробити писанки і крашанки своїми руками:
Писанки для дітей з ниток:
Писанки: візерунки з круп:
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