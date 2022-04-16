Як створити писанки та крашанки своїми руками: топ-20 способів

За традицією, яка існувала ще у наших предків, фарбувати яйця починали в Чистий четвер. Вважалося, що писанка і крашанка - ідеальний подарунок близьким та друзям, а тому їх намагалися зробити якомога яскравішими, додати особливий сенс.ТСН.ua пропонує топ-20 способів, які допоможуть розфарбувати писанки та крашанки своїми руками.

Корисні поради, які допоможуть розфарбувати яйця

Якщо ви хочете, щоб фарба лягала рівно, перед тим, як варити яйця, їх потрібно протерти спиртом.

Яйця можуть лопнути під час варіння, щоб цього не сталося - додайте в воду кілька ложок солі.

Якщо збираєтесь фарбувати писанки з дітьми, краще не використовувати хімічних барвників. Натуральні також допоможуть створити яскраві кольори - для цього підійде лушпиння цибулі, сік буряка тощо.

Щоб писанки блищали після фарбування, потрібно натерти їх рослинною олією.

Писанки та крашанки: топ-20 ідей

Топ-20 ідей, які допоможуть створити крашанки і писанки для дітей / pixabay.com

Якщо ви вирішили створити писанки для дітей чи пофарбувати крашанки разом з малечею, дуже важливо використовувати натуральні інгредієнти. Як розфарбувати крашанки та писанки своїми руками? Використовуйте такі ідеї:

Лушпиння цибулі - найпопулярніший і найпростіший спосіб фарбування яєць. "Фарбу" можна без проблем приготувати вдома навіть з маленькими дітьми. Для цього потрібно півгодини проварити велику кількість лушпиння у воді, відставити і дати настоятися. Потім покласти всередину сирі яйця і зварити їх до готовності. Щоб колір вийшов темнішим потрібно брати більше лушпиння, а якщо ви хочете світліші крашанки - менше. Кропива та шпинат - щоб отримати крашанки зеленого кольору варто проварити в відварі цих трав. Чим більша їх концентрація, тим яскравішим вийде колір. Куркума - якщо ви хочете отримати жовті крашанки, яйця потрібно варити в саме у гарячій воді з додаванням великої кількості куркуми. Фіалки з лимонною кислотою - залийте квіти фіалки гарячою водою та залиште відвар на декілька годин. Потім покладіть всередину яйця на ніч. Вони стануть фіолетового кольору. А якщо ви хочете отримати лавандові крашанки - додайте до відвару кілька крапель лимонного соку. Шкаралупа волоського горіха - відварюючи яйця в гарячій воді зі шкаралупою волоського горіха, ви отримаєте коричневі чи світло-бежеві крашанки. Журавлиний сік - потрібно видавити сік, відварити в ньому яйця, а потім залишити їх в відварі на ніч. Отримаєте рожеві крашанки. Листя червоної капусти - сині крашанки або писанки з синіми узорами можна отримати, якщо натерти яйця листям червоної капусти. Мелена кава - коричневі чи бежеві крашанки виходять, якщо проварити яйця в відварі з меленої кави. Рис, гречка чи інша крупа - щоб створити писанки з цятками, потрібно обваляти яйця в рисі чи іншій крупі, загорнути в марлю, а потім пофарбувати в будь-якому барвнику. Листочки петрушки, кропу - якщо загорнути яйце в листочки, покласти в звичайну нову панчоху та відварити у лушпинні цибулі, вийдуть цікаві писанки з орнаментами. Шовк з оцтом - популярні сьогодні "шовкові" писанки можна створити, якщо загорнути яйце в шматок шовку, закріпити голками і проварити в оцеті. Гумки для волосся - якщо ви хочете отримати писанки в смужки, варто надягнути на яйця гумки для волосся і пофарбувати в будь-який барвник. Цукрова пудра - щоб нанести на вже пофарбоване яйце білі візерунки, можна використати цукрову пудру, яку потрібно розвести у воді (до утворення густої суміші). Нанесіть на крашанки візерунки за допомогою звичайного кондитерського шприца. Віск - щоб створити справжні писанки, потрібно розтопити воскову свічку, взяти сірника і нанести воском на вже відварені яйця візерунок. Потім опустити яйця в фарбу (не гарячу, щоб віск не розплавився), щоб зафарбувати чисті ділянки. Пізніше віск можна зішкребти чи нагріти над запаленою свічкою та потім витерти. Голки чи інші гострі предмети - нацарапавши голкою чи іншим гострим предметом на пофарбованому яйці візерунки, ви отримаєте писанки-царапанки. Акрилові фарби - на вже відварені яйця можна нанести кілька цяток розведеними у воді акриловими фарбами, а потім дати їм висохнути. Вийдуть цікаві і унікальні писанки. Пасхальна глазурована посипка - такі писанки для дітей стануть окремим видом творчості. Яйця потрібно відварити, нанести на шкаралупку клей, а потім покласти в яскраву посипку. Обов'язково дайте висохнути. Увага - такі писанки не можна вживати в їжу. Дитячі маркери на водній основі - такими нешкідливими дитячими маркерами можна намалювати будь-які візерунки. Щоб малюнок вийшов акуратним, можна спочатку нанести його олівцем. В'язані "костюмчики" - якщо ви вмієте в'язати, можна зв'язати для відварених яєць "костюмчики" у вигляді кошенят, курчат, зайчиків, овець. Малюнки з лушпиння цибулі - можна створити абстрактний малюнок. Для цього потрібно обгорнути яйця в лушпиння цибулі, а потім загорнути в марлю. Проваріть в будь-якому барвнику і у вас вийдуть цікаві писанки з візерунками.

А ось ще кілька цікавих ідей, як зробити писанки і крашанки своїми руками:

Писанки для дітей з ниток:

Писанки: візерунки з круп:

Читайте також: