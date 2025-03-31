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Як вибрати смачну каву в зернах — корисні поради
Кожен сорт кави має свої неповторні особливості.
Кава - один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Її готують у кавомашинах, заварюють у турці, заливають окропом розчинний варіант, змішують з різними добавками або ж купують у найближчому кафе.
Як вибрати якісну каву — читайте нижче.
Два основні сорти кави — це арабіка та робуста. Арабіка (Coffea arabica) вважається найкращим сортом кави через свій складний і багатий смаковий профіль. Вона має ніжний, солодкий смак з нотками фруктів, горіхів і шоколаду. Арабіка росте на великих висотах, що робить її більш делікатною, але водночас насиченою за смаком.
Ознаки якості натуральної кави у зернах
Великі зерна однакового розміру
Насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти
Маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно
Шматочки плівки у борозенці зерна
Відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава
Раніше ми писали, чому кава викликає сонливість. Більше про це читайте в новині.