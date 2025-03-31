Аромат смачної кави може збадьорити ранком та надати енергії протягом дня / © Pixabay

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Кава - один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Її готують у кавомашинах, заварюють у турці, заливають окропом розчинний варіант, змішують з різними добавками або ж купують у найближчому кафе.

Як вибрати якісну каву — читайте нижче.

Два основні сорти кави — це арабіка та робуста. Арабіка (Coffea arabica) вважається найкращим сортом кави через свій складний і багатий смаковий профіль. Вона має ніжний, солодкий смак з нотками фруктів, горіхів і шоколаду. Арабіка росте на великих висотах, що робить її більш делікатною, але водночас насиченою за смаком.

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Ознаки якості натуральної кави у зернах

Великі зерна однакового розміру

Насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти

Маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно

Шматочки плівки у борозенці зерна

Відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава

Раніше ми писали, чому кава викликає сонливість. Більше про це читайте в новині.