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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Як вибрати смачну каву в зернах — корисні поради

Кожен сорт кави має свої неповторні особливості.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Аромат смачної кави може збадьорити ранком та надати енергії протягом дня

Аромат смачної кави може збадьорити ранком та надати енергії протягом дня / © Pixabay

Кава - один із найпопулярніших напоїв у всьому світі. Її готують у кавомашинах, заварюють у турці, заливають окропом розчинний варіант, змішують з різними добавками або ж купують у найближчому кафе.

Як вибрати якісну каву — читайте нижче.

Два основні сорти кави — це арабіка та робуста. Арабіка (Coffea arabica) вважається найкращим сортом кави через свій складний і багатий смаковий профіль. Вона має ніжний, солодкий смак з нотками фруктів, горіхів і шоколаду. Арабіка росте на великих висотах, що робить її більш делікатною, але водночас насиченою за смаком.

Ознаки якості натуральної кави у зернах

  • Великі зерна однакового розміру

  • Насичений аромат без запаху кислинки чи гіркоти

  • Маслянисті сліди на пальцях після тертя об зерно

  • Шматочки плівки у борозенці зерна

  • Відсутність коричневих слідів на папері, де лежала кава

Раніше ми писали, чому кава викликає сонливість. Більше про це читайте в новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
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