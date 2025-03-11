Науковці підтвердили користь популярного напою для здоров’я кишківника

Кава є не лише найулюбленішим ранковим напоєм, ще вона вкрай корисна для здоров’я, якщо правильно її вживати.

У каві міститься безліч корисних сполук, які підтримують розумову активність, знижують запалення в організмі, зміцнюють серцево-судинну систему і допомагають швидко відновитися після тренування. А тепер, завдяки результатам нового дослідження, яке опубліковане у журналі "Nature Microbiology", стало відомо, що напій також вкрай корисний для здоров’я кишківника.

Які результати експерименту

Вчені проаналізували мікрофлору кишківника близько 23 000 піддослідних, щоб виявити, як напій впливає на ШКТ. Учасників дослідження розділили на три групи, це:

ті, які п’ють менше трьох чашок на місяць;

люди, що є помірними кавоманами, тобто вживають до трьох чашок на день;

активні кавомани – це ті, які щодня п’ють більше трьох чашок кави.

Результати показали, що люди, які пили каву щодня, мали високий рівень корисних бактерій у кишківнику. Так вдалося встановити, що напій сприяє росту бактерій у кишківнику та зміцненню мікрофлори.

Навіщо треба дбати про здоров’я кишечника

Науковці пояснюють, що кишківник відіграє ключову роль у підтриманні міцного здоров’я. Адже збалансований рівень корисних бактерій зміцнює опірність організму до різних захворювань, налагоджує процеси травлення, знижує ризики ожиріння та захищає від хвороб серця й судин.

До того ж, більша частина імунних клітин знаходиться в кишечнику, тому саме від його належної роботи залежить загальний стан здоров’я людини. Окрім того, кишківник може знижувати рівень запалення в організмі та активувати роботу мозку й покращувати когнітивні функції.

Скільки треба пити кави, щоб отримувати від неї лише користь

Кава містить поліфеноли – природні сполуки, які сприяють росту корисних бактерій. Однієї-двох чашок на день буде досить, щоб стимулювати ріст мікрофлори кишківника і підтримувати його здоров’я на належному рівні.

Також дослідження показали, що молоко та цукор у каві в жодному разі не знижує рівень користі напою.

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