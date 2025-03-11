Двоє підлітків постраждали внаслідок дронової атаки в Херсоні

Один з них був на мопеді, коли стався напад.

Російські безпілотники атакували Дніпровський район Херсона, в результаті чого двоє підлітків отримали травми.

Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram.

"Близько 11:30 у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з БпЛА підлітка", - йдеться в повідомленні.

Під час нападу російських безпілотників у Дніпровському районі Херсона 16-річний хлопець отримав поранення. Він їхав на мопеді, коли стався вибух, у результаті чого підліток отримав уламкове поранення ноги. Потерпілий сам звернувся до лікарів.

Окрім 16-річного хлопця, медична допомога також була надана ще одному підлітку, який отримав вибухову травму та контузію. Його стан є легким, і лікарі наразі здійснюють обстеження та лікування обох потерпілих.

Нагадаємо, вночі 11 березня Силами ППО було знищено 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Також є збиття балістичної ракети Іскандер-М.

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