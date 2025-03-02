Росіяни вчергове атакували "маршрутку" у Херсоні: є загиблий

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали цивільні.
Російські військові 2 березня знову атакували з безпілотника "маршрутку" у Херсоні. Попередньо, відомо про 6 постраждалих та одного загиблого.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують", - зазначив посадовець.
Детальніша інформація уточнюється.
Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, під завалами багатоповерхівки у Херсоні, в яку влучила російська керована авіабомба, знайшли тіло жінки. Вона була матір’ю двох двійнят, яких вдалося визволити після "прильоту".
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