Россияне в очередной раз атаковали "маршрутку" в Херсоне: есть погибший

Российские военные 2 марта снова атаковали с беспилотника "маршрутку" в Херсоне. Предварительно известно о 6 пострадавших и одном погибшем.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"С минно-взрывными травмами в больницу доставили мужчин, 56 и 72 лет, а также 66-летнюю женщину. Медики их дообследуют", — отметил чиновник.

Более подробная информация уточняется.

Напомним, в четверг, 20 февраля, под завалами многоэтажки в Херсоне, в которую попала российская управляемая авиабомба, нашли тело женщины. Она была матерью двух близнецов, которых удалось освободить после прилета.

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