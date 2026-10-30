Японцы активно переезжают в дома с "призраками": что происходит

Японский дом американки Даян Тинчер

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В Токио и других городах Японии приобретает популярность аренда и покупка «домов с привидениями». Благодаря законодательным требованиям и предрассудкам местных жителей храбрецы экономят тысячи иен на жилье.

Об этом говорится в статье «BBC News Украина».

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Японка Рюа четыре года живет в съемной квартире в Токио, хотя еще во время первого просмотра жилья была убеждена, что увидела там привидение. По словам девушки, паранормальные явления стали частью ее повседневной жизни.

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«Когда я пришла посмотреть квартиру, там стоял мужчина и смотрел на меня. Поскольку агент по недвижимости его не видел, я поняла, что это, вероятно, призрак», — сказала Рюа.

Для большинства людей такая ситуация могла бы стать причиной немедленно отказаться от квартиры. Однако Рюа, напротив, решила поселиться там.

«Я немного склонна идти наперекор всем, поэтому решила, что хочу подружиться с этим привидением, которое так смотрит на меня», — добавила девушка.

С тех пор прошло четыре года, но Рюа по-прежнему живет в этой квартире. По словам девушки, практически каждый день она слышит шаги и голос привидения.

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Несмотря на то, что в последние годы Хэллоуин в Японии становится все более популярным, вера в призраков для многих японцев не ограничивается этим праздником. В японской культуре существует понятие «юрей» — так называют духов умерших, которые не смогли обрести покоя.

Речь идет о людях, погибших при трагических или насильственных обстоятельствах — были убиты, покончили с собой или умерли в одиночестве. Считается, что если человек умирает в собственном доме, его юрей может остаться там.

Японцы выбирают «жилье с привидениями» ради скидки на аренду или покупку

Для людей, которые не верят в предрассудки или не боятся привидений, такая особенность японской культуры может являться возможностью арендовать жилье по значительно более низкой цене. В стране даже существует специальная категория недвижимости — «джико буккен». Так называют жилье, репутация которого пострадала из-за определенного инцидента.

Согласно рекомендациям, утвержденным правительством Японии в 2021 году, агенты по недвижимости должны сообщать потенциальным покупателям и арендаторам об определенных случаях смерти в доме. Речь идет, в частности, о самоубийствах, убийствах, гибели из-за пожара, а также случаях, когда тело умершего долгое время оставалось незамеченным.

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Если жилье сдают в аренду, информацию о таком инциденте необходимо раскрывать в течение трех лет после смерти. В совете по продаже недвижимости соответствующее требование действует без ограничения во времени.

Рюа рассказали, что предыдущий житель ее квартиры покончил с собой. Поэтому девушка арендует небольшую студию площадью 25 кв. м в престижном районе Сетагая со скидкой почти 30%. Ежемесячно она платит 45 тыс. иен (285 долл. США), хотя стандартная стоимость аренды такого жилья составляет около 62 тыс. иен.

Очевидно, что недвижимость, где произошло убийство или самоубийство, может иметь проблемы с последующей продажей или сдачей в аренду в разных странах. В то же время, токийский агент по недвижимости Эрик Оскамп отмечает, что японцы особенно склонны избегать помещений с плохой репутацией.

«Даже квартиру рядом с кладбищем будет сложно сдать в аренду, особенно если из кухни видны могилы. Хуже всего, когда в самой квартире кто-то покончил с собой. Даже если человек прыгнул с крыши, многие арендаторы уедут. Другие проблемы — тяжкие преступления или смерть в одиночестве», — объяснил Оскамп.

Женщина купила большой дом в Японии за полцены

Смерть человека в одиночестве обычно не была бы причиной существенного снижения стоимости жилья, например, в Великобритании или США. Однако именно из-за такого случая американка Даян Тинчер смогла приобрести большой трехкомнатный дом в сельской местности префектуры Кагосима на юго-западе Японии примерно за половину его рыночной стоимости.

79-летняя Тинчер проживает в Японии почти четыре десятилетия и работает туристическим гидом. Женщина рассказала, что агент по недвижимости сразу же предупредил ее об истории дома. Значительную скидку предоставили из-за того, что пожилая женщина умерла там в одиночестве, после чего жилье получило плохую репутацию.

Тинчер приобрела дом за 20 млн иен (127 тыс. долл.). В то же время, аналогичная недвижимость в этом районе может стоить до 45 млн иен (286 189 тыс. долл.).

«Я не верю в привидения. Но знаю, что японцы очень суеверны. Если там есть призрак, я каждый день ему благодарна… за возможность жить в таком замечательном и доступном доме», — рассказала американка.

Ища информацию о доме, Тинчер наткнулась на сайт Oshimaland. На нем собраны объявления о продаже и аренде недвижимости категории «джико буккен», а также информация об инцидентах, произошедших в конкретных помещениях.

Oshimaland запустили в 2005 году для недвижимости в Токио. В 2011 году сервис расширили на всю территорию Японии, а впоследствии информация на нем начала охватывать и другие страны. Платформа работает по принципу краудсорсинга: данные о недвижимости и случаях, связанных с ней, добавляют сами пользователи.

Основатель Oshimaland Теру Осима отмечает, что ранее такое жилье в Японии «не считали особо привлекательным вариантом». Однако в последние годы стоимость недвижимости и общие затраты на жизнь в стране существенно выросли. Опрос 2025 года показал, что более половины японцев уже готовы были бы арендовать жилье категории «джико буккен», если его стоимость будет достаточно низкой.

Рюа, в свою очередь, говорит, что ее не пугает жизнь рядом с привидением и она даже относится к этому положительно.

«Я верю, что привидения когда-то были живыми людьми, поэтому они заслуживают нашего уважения», — говорит она.

Напомним, в Японии бесплатно отдают построенный в 1930 году традиционный пятикомнатный дом с участком площадью более 2 гектаров, включающим лес, каштановый сад, сарай и погреб. Главное условие получения — обязательное проживание в доме, а среди расходов нового владельца будут ремонт водоснабжения и ежегодный налог в размере около 9500 иен.

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