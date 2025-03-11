Нічна атака по Україні: скільки дронів та ракет збили Сили ППО

Вночі 11 березня Силами ППО було знищено 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Також є збиття балістичної ракети Іскандер-М.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.

Як зазначається, у ніч на 11 березня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – РФ та 126 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях", — зазначили у відомстві.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, російська армія 10 березня атакувала Україну безпілотниками різних типів. Частину з них збила ППО. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

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