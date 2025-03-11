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Нічна атака по Україні: скільки дронів та ракет збили Сили ППО

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Нічна атака по Україні: скільки дронів та ракет збили Сили ППО

Масована атака

Ворог знову атакував українські мирні міста.

Вночі 11 березня Силами ППО було знищено 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів. Також є збиття балістичної ракети Іскандер-М.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ України.

Як зазначається, у ніч на 11 березня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М  із району Таганрога – РФ та 126 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях", — зазначили у відомстві.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Нагадаємо, російська армія 10 березня атакувала Україну безпілотниками різних типів. Частину з них збила ППО. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Полтавська та Київська області.

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