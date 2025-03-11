Збій у роботі мережі Х: хакери з Dark Storm взяли на себе відповідальність

Раніше Ілон Маск заявив про кібератаку на мережу X і звинуватив у цьому Україну.

У понеділок, 10 березня, користувачі соціальної мережі X зіткнулися зі збоями у роботі. Власник і мільярдер Ілон Маск заявив про масштабну кібератаку та нібито причетність України до неї. Втім, відповідальність за збій взяла на себе група хакерів Dark Storm.

Про це Маск написав у Х.

"Проти Х була (і досі є) масована кібератака. Нас атакують щодня, але це було зроблено з використанням великої кількості ресурсів. За цим стоїть або велика, або скоординована група, або країна. Стежимо..." – написав він.

За даними онлайн-системи моніторингу збоїв Downdetector і Reuters, про проблеми у роботі соцмережі повідомляли по всьому світу. Зокрема у США понад 26 тис. користувачів скаржилися на збої, у Великій Британії – понад 10 тис. людей.

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Зауважимо, що проблеми у роботі Х також спостерігалися на території України. Користувачам не вдавалося отримати доступ до платформи через сайт і додаток.

Пізніше в інтерв'ю каналу Fox News Маск заявив про нібито причетність України до кібератаки.

"Ми точно не знаємо, що сталося, але була масована кібератака, спрямована на знищення системи X, з IP-адресами, що походять із регіонів України", – сказав він.

Згодом мережевий криптофутурист Ед Крассенстайн заявив, що відповідальність за DDOS-атаку на X взяла на себе пропалестинська хакерська група Dark Storm. Він зазначив, що повідомив про це Маска.

"Ілон Маск, видається, звинувачує людей в Україні у сьогоднішній DDOS-атаці X. Dark Storm буквально сказали мені, що це вони зробили. Вони не в Україні", – підкреслив Крассенстайн.

Нагадаємо, раніше Маск заявив про кібератаку на мережу X і натякнув на "український слід".

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