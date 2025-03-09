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Маск запевнив, що Starlink для України працюватиме завжди

Маск запевнив, що Starlink для України працюватиме завжди

Ілон Маск на передвиборчому мітингу Трампа / Фото: Associated Press

Він наголосив, що без Starlink зв’язок в Україні може повністю зникнути.

Ілон Маск заявив, що термінали Starlink в Україні ніколи не будуть відключені, незалежно від його особистих поглядів на політику країни.

Про це Маск написав у соціальні мережі Х. 

“Щоб бути ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали”, — написав Маск. 

Він наголосив, що без Starlink зв’язок в Україні може повністю зникнути, оскільки Росія здатна глушити всі інші канали комунікації.

Раніше Ілон Маск заявив, що український фронт може посипатися, якщо він відключить Starlink. 

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