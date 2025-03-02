Маск зробив скандальну заяву про вихід США із НАТО

Ілон Маск відповів, чи підтримує вихід США із ООН та НАТО. Що відомо про це?

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE) зробив заяву про вихід США із НАТО та ООН.

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Як зазначається сенатор-республіканець Майк Лі закликав США вийти із ООН та НАТО. На це одразу відреагував скандальний Ілон Маск.

"Я підтримую", – написав він.

Допис Маска в Х

Нагадаємо, британський військовий експерт Глен Грант вважає, що ймовірна спроба американського президента Дональда Трампа послабити Північноатлантичний альянс зустріне опір у Конгресі США, навіть серед завзятих трампістів.

Також США сколихнули протести проти Трампа, Маска та DOGE.

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