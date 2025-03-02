Маск сделал скандальное заявление о выходе США из НАТО

Илон Маск ответил, поддерживает ли выход США из ООН и НАТО. Что известно об этом?

Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США (DOGE), сделал заявление о выходе США из НАТО и ООН.

Об этом он написал в своей соцсети Х.

Как отмечается сенатор-республиканец Майк Ли, призвал США выйти из ООН и НАТО. На это сразу отреагировал скандальный Илон Маск.

"Я поддерживаю", – написал он.

Сообщение Маска в Х

Напомним, британский военный эксперт Глен Грант считает, что вероятная попытка американского президента Дональда Трампа ослабить Североатлантический альянс встретит сопротивление в Конгрессе США, даже среди упорных трампистов.

Также США всколыхнули протесты против Трампа, Маска и DOGE.

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