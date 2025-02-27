Европа готовится к возможному выходу США из НАТО — The Telegraph

Мерц предполагает, что США могут пересмотреть свою роль в НАТО.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть обязательства своей страны перед НАТО.

Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс в материале для The Telegraph.

По его словам, эта возможность беспокоит европейских лидеров и может иметь последствия для альянса. Мерц заявил, что планирует как можно быстрее укрепить Европу, чтобы она стала независимой от США. Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального визита в Вашингтон на следующий день после выборов в Германии выразил поддержку этому подходу, подчеркнув, что Европа должна добиться «стратегической автономии».

Проект такого масштаба обошелся бы в сотни миллиардов долларов и потребовал бы значительных жертв от европейцев, привыкших к преимуществам союза со стабильной и демократической Америкой. Но в условиях, когда США потеряли стабильность, а их лидер, похоже, склоняется к автократии, такой проект, безусловно, стоит вложенных ресурсов.

Как отмечается, Европа обладает достаточным количеством военной техники, такой как истребители, вертолеты, фрегаты, десантные корабли, авианосцы и подлодки, что позволяет ей сравниться или даже превзойти военный потенциал России. Однако ключевой проблемой является недостаток enablers – специализированных сил, выполняющих сложные и опасные операции, обеспечивая эффективность общей военной стратегии.

Акс отмечает, что Европа испытывает нехватку пилотируемых и беспилотных разведывательных самолетов, а также пилотируемых дозаправщиков. Самолеты ISR помогают идентифицировать цели атак истребителей и других боевых подразделений. Дозаправщики же расширяют боевой радиус истребителей, позволяя им действовать на больших расстояниях.

Обозреватель отмечает, что ситуация в космосе и электромагнитном спектре еще хуже. США владеют 5200 из 7500 крупных спутников в мире, среди которых есть спутники наблюдения, связи и критически важная навигационная система GPS. Китай имеет около 600 спутников, Россия – около 200, а все остальные страны, включая европейские космические государства, – всего 1600.

По словам Акса, администрация Джо Байдена обеспечивала украинские воздушные силы средствами постановки помех и противорадиолокационными ракетами. Чтобы соответствовать украинскому уровню обороноспособности и приблизиться к американскому, европейским ВВС следует значительно расширить модернизацию своих истребителей для борьбы с российскими зенитно-ракетными комплексами.

Он объясняет, что после успешного выполнения своих задач европейские силы SEAD и DEAD позволят истребителям наносить мощные удары по ключевым объектам российской военной инфраструктуры. Однако это возможно только при наличии достаточного количества самолетов наблюдения, спутников и дозаправщиков. Для достижения стратегической автономии в Европе необходимо срочно наращивать производство специализированных летательных и космических аппаратов.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями, что однажды Россия будет воевать с НАТО.

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