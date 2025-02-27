Государственный долг Украины превысил 7 трлн гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января составил 7,068 трлн гривен или 168,99 млрд долларов.

Об этом сообщил Минфин.

"В течение января 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,93 млрд долларов США", — говорится в сообщении.

Как объясняет Министерство финансов, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

В 7 068,00 млрд грн, или 168,99 млрд долларов США входит:

государственный и гарантированный государством внешний долг составляет 5 141,34 млрд грн (72,74 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 122,93 млрд долларов США

государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 926,66 млрд грн (27,26 %), или 46,07 млрд долларов США

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1,46 трлн грн и на 31 декабря его уровень достиг 6,98 трлн грн, или $166,06 млрд грн.

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