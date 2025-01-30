Госдолг Украины установил новый исторический рекорд

Государственный долг по итогам 2024 года вырос на 1,46 трлн.

По итогам прошлого года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 1,46 трлн грн и на 31 декабря его уровень достиг 6,98 трлн грн, или $166,06 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В долларовом эквиваленте за весь год государственный и гарантированный государством долг увеличился на $20,74 млрд.

В министерстве уточнили, что государственный долг составил 6,69 трлн грн ($159,20 млрд), что составляет 95,87% от общей суммы 86 трлн грн ($44,32 млрд). Гарантированный государством долг составил 288,51 млрд грн ($6,86 млрд).

В Минфине отметили – несмотря на рост госдолга, долговые обязательства остаются под контролем, а их объем определяется в соответствии с курсом Нацбанка.

Ранее журналисты издания Forbes Ukraine писали, что в апреле 2024 года государственный долг Украины составил 92% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сумма заимствований начала расти для того, чтобы финансировать "бюджет военного положения". Уже в 2023 году аналитики установили, что общий объем госдолга уже перевалил за отметку в 5,5 трлн гривен, или 84% ВВП.

Журналисты указывают, что рост долга также обусловлен ослаблением курса гривны к ведущим валютам мира. Эта флуктуация привела к тому, что увеличила гривневый масштаб долгов в иностранной валюте.

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