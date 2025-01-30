Дроны атаковали Брянскую область: загорелась нефтеперекачивающая станция (видео)

Эта станция играет ключевую роль в обеспечении транзита нефти в Европу.

Брянскую область России в ночь на 30 января атаковали беспилотники. Из-за атаки загорелась нефтеперекачивающая станция трубопровода "Дружба".

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Жители сел Брянской области заявили о ночном громком взрыве со стороны распределительной станции "Новозыбков" нефтепровода "Дружба". После этого начался пожар в одном из районов – зарево видели со стороны сел Мамай и Замишево.

Позже россияне заявили, что горели дома, а станция "Новозыбков" якобы исключена из технологической схемы и не влияет на работу нефтепровода "Дружба".

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В свою очередь в Министерстве обороны России утверждают о якобы сбитии над Брянской областью двух украинских беспилотников.

Отметим, что нефтеперекачивающая станция трубопровода "Дружба" играет ключевую роль в обеспечении поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзита в Европу. Через станцию проходит более 33 млн т нефти в год.

Дроны атаковали Брянскую область: возник пожар

Напомним, во время атаки на Брянскую область в ночь на 24 января был поражен стратегический завод "Кремний".