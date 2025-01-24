Атака на Рязань и Брянск: яркие видео, куда "прилетело"

В частности, уже третий раз под атаку попал завод "Кремний" в Брянске.

Во время атаки на Рязань и Брянск в ночь на 24 января были поражены стратегические объекты России. Очевидцы сняли на видео взрывы.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Жители Брянска и Рязани пожаловались на ночные взрывы и атаку беспилотников. Звуки взрывов и пожары очевидцы сняли на видео.

Как сообщил Коваленко, в Рязани были поражены российские стратегические объекты, в том числе нефтеперерабатывающий завод.

В то же время в Брянске был атакован завод "Кремний". Руководитель ЦПД уточнил, что производится на этом предприятии.

"На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА", – говорится в заявлении.

Коваленко отметил, что это была, по меньшей мере, третья атака неизвестных дронов на завод "Кремний".

Рязань и Брянск атаковали беспилотники

Напомним, в ночь на 24 января россияне сообщали в соцсетях об атаке на рязанский НПЗ и брянский завод "Кремний".

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