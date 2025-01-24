Атака на Рязань та Брянськ: яскраві відео, куди "прилетіло"

Зокрема, вже втретє під атаку потрапив завод "Кремній" у Брянську.

Під час атаки на Рязань та Брянськ у ніч проти 24 січня були уражені стратегічні об’єкти Росії. Очевидці зняли на відео вибухи.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Жителі Брянська та Рязані поскаржилися на нічні вибухи та атаку безпілотників. Звуки вибухів та пожежі очевидці зняли на відео.

Як повідомив Коваленко, у Рязані було уражено російські стратегічні об’єкти, зокрема нафтопереробний завод.

Водночас у Брянську було атаковано завод "Кремній". Керівник ЦПД уточнив, що виготовляється на цьому підприємстві.

"На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА", – йдеться у заяві.

Коваленко зауважив, що це була щонайменше третя атака невідомих дронів на завод "Кремній".

Рязань та Брянськ атакували безпілотники

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня росіяни повідомляли у соцмережах про атаку на рязанський НПЗ та брянський завод "Кремній".

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