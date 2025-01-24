У Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром: відео

Повідомляється про пожежу у російському місті.
Увечері в четвер, 23 січня, на нафтобазу в російському місті Рязані відбулася масована атака дронів. Очевидці повідомляють про щонайменше 12 вибухів.
На опублікованих у соцмережах відео видно спалахи після “прильотів”.
Також повідомляється про пожежу у місті.
Ще одним об’єктом атаки безпілотників став військовий аеродром “Дягілєво” на західній околиці міста.
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, окрім нафтобази у Рязанській області розташований нафтопереробний завод - один із ключових в нафтовій промисловості РФ, який хоч і перебуває під санкціями, але досі працює.
Він виробляє пальне для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці армії держави-агресорки.
Нагадаємо, в п’ятницю, 17 січня, внаслідок атаки дронів спалахнула нафтобаза в місті Людиново Калузької області РФ.
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