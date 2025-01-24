У Рязані дрони атакували нафтобазу та військовий аеродром: відео

Повідомляється про пожежу у російському місті.

Увечері в четвер, 23 січня, на нафтобазу в російському місті Рязані відбулася масована атака дронів. Очевидці повідомляють про щонайменше 12 вибухів.

На опублікованих у соцмережах відео видно спалахи після “прильотів”.

Також повідомляється про пожежу у місті.

У Рязані дрони атакують нафтобазу та військовий аеродром

Ще одним об’єктом атаки безпілотників став військовий аеродром “Дягілєво” на західній околиці міста.

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, окрім нафтобази у Рязанській області розташований нафтопереробний завод - один із ключових в нафтовій промисловості РФ, який хоч і перебуває під санкціями, але досі працює.

Він виробляє пальне для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці армії держави-агресорки.

Нагадаємо, в п’ятницю, 17 січня, внаслідок атаки дронів спалахнула нафтобаза в місті Людиново Калузької області РФ.

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