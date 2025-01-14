Дрони повторно атакували нафтобазу в російському Енгельсі

Повідомляється, що в місті було чутно 4-5 вибухів.

В російському місті Енгельса дрони знову атакували місцеву нафтобазу, яка горить вже кілька днів після попередньої атаки.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Повідомляється, що в місті було чутно 4-5 вибухів. Пізніше в одному з районів можна було побачити дим від пожежі.

Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено промислову зону на одному з підприємств.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Енгельсі третю добу намагаються загасити пожежу на нафтобазі.

Крім того, ми раніше інформували, що після атаки на нафтобазу в Енгельсі оголошено надзвичайний стан.

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