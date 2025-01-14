На Сумщині пролунало 128 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 128 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.

Середино-Будська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Шалигинська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також були атака FPV-дронів (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог бив з артилерії (16 вибухів), мінометів (7 вибухів).

Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), мінометні обстріли (13 вибухів), завдано удари FPV дронами (14 вибухів). Внаслідок ударів одна цивільна особа загинула, одна отримала поранення, пошкоджено 3 приватні житлові будинки, гараж та 2 легкових автомобілі.

Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (10 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Ворожбянська громада: здійснено атаку БпЛА. Внаслідок пошкоджена нежитлова будівля.

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи), обстріл з САУ (2 вибухи), удар БпЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Свеська громада: ворог FPV дронами (2 вибухи).



Путивльська громада: російський безпілотник впав на території об'єкту критичної інфраструктури Путивльської громади.

Білопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (8 вибухів).

Глухівська громада: завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що вранці на Хмельниччині сталися вибухи.

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