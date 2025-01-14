В Сумской области прозвучало 128 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 128 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свеская общины.

Средино-Будская община: сброс с БпЛА взрывных устройств (7 взрывов), артиллерийский обстрел (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).

Шалыгинская община: 8 мин сбросили россияне на территорию общины. Также были атака FPV-дронов (10 взрывов), сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Эсманьское общество: враг бил из артиллерии (16 взрывов), минометов (7 взрывов).

Великописаревское общество: произошли сбросы с БпЛА взрывных устройств (3 взрыва), минометные обстрелы (13 взрывов), нанесены удары FPV дронами (14 взрывов). В результате ударов один гражданский лицо погиб, один получил ранения, повреждены 3 частных жилых дома, гараж и 2 легковых автомобиля.

Краснопольское общество: зафиксирована атака FPV-дронами (2 взрыва), сброс с БпЛА взрывных устройств (10 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Ворожбянская община: совершена атака БпЛА. В результате повреждено нежилое здание.

Юношеская община: нанесена атака КАБ (3 взрыва), обстрел из САУ (2 взрыва), удар БпЛА (2 взрыва).

Хотинская община: зафиксирован сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Свеское общество: враг FPV дронами (2 взрыва).



Путивльское общество: российский беспилотник упал на территории объекта критической инфраструктуры Путивльской общины.

Белопольское общество: произведен сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), минометный обстрел (8 взрывов).

Глуховское общество: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.

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