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Эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников

Эксперт объяснил, почему россияне снизили количество запущенных по Украине беспилотников

РФ снизила количество запусков Shahed/Фото: dymka.com.ua

Российские захватчики в декабре снизили количество запущенных по Украине беспилотников типа Shahed.

Россияне не могут постоянно наращивать свои мощности для увеличения производства ударных беспилотников, которыми они обстреливают Украину.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

На вопрос, почему россияне уменьшили количество запущенных дронов-камикадзе по Украине в декабре, он заявил, что это обусловлено несколькими факторами.

"Здесь следует отметить, что в течение прошлого года как раз в государстве-террористе показывали статистику растущую, когда увеличивалось количество изготовления беспилотных систем типа "шахед", которые они используют для терроризирования украинского мирного населения. И соответственно, месяц до месяца росло количество этих средств, которые они применяли, достигнув того же пика 2,5 тысячи. Декабрь мог стать менее удачным для россиян в плане наращивание. Это можно объяснить нескольким факторам, в первую очередь, конечно, что невозможно постоянно наращивать и производство, и применение», — сказал он.

Рябых заявил, что россияне могли делать ставку на запуск дронов в ноябре, чтобы с наступлением холодов оставить украинцев без света и отопления.

"Помимо прочего, например, была сделана ставка на ноябрь. Я не исключаю, что как раз это предшествовавший холодам месяц и когда россияне хотели поразить максимально нашу энергетическую структуру, мы помним эти все удары, и были применены эти большие резервы. Но на фоне того, что у нас сейчас как раз средства противодействия дронам типа "шахед" существенно улучшались. же в декабре и в конце ноября большинство атак, которые наносили россияне с использованием "шахедов", они были провальными, и удалось отбивать до сотни процентов этих средств", — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, на уменьшение обстрелов могли помочь точные удары украинских военных п российских складах с беспилотниками, а также по предприятиям, где их производят.

"Также не последнюю роль играют и те же погодные условия, о чем отмечают те же исследователи из Британии. Однако, в первую очередь, я бы отметил все же и те эффективные удары, которые мы видели в декабре, когда были неоднократно поражены слоги, где накапливались дроны типа "шахед", а также ряд предприятий, на которых производились отдельные комплектующие для этих дронов. я надеюсь, что россияне сейчас могут упереться в какой-то потолок возможностей по производству этих террористических беспилотников. дают нам уверенность в том, что число атак с использованием дронов постепенно будет уменьшаться в будущем", — добавил Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия прибегает к террору против гражданских из-за поражения на фронте.

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